GrIG: Perché tagliare i Pini della Scuola Elementare di Via Tenente Cacciarru, a Iglesias?

Sono stati tagliati diversi esemplari di Pinus, che inghiottivano anidride carbonica e donavano ossigeno in un luogo sensibile quale una scuola, ma non se ne conoscono le motivazioni. L’Associazione ecologista Gruppo d’intervento Giuridico (GrIG) ha, quindi, inoltrato (23 dicembre 2021) una specifica istanza di accesso civico e informazioni ambientali al Comune di Iglesias per conoscere le motivazioni del taglio e se siano previste nuove messe a dimora di alberi in sostituzione. Il contrasto ai cambiamenti climatici parte anche dalle piccole cose.

Tanto si parla di cambiamenti climatici, di incendi distruttivi di boschi, di incrementi del verde pubblico cittadino e poi vengono tagliati alberi ad alto fusto dentro una Scuola elementare senza che se ne sappia nulla. E’ quanto accaduto recentemente presso la Scuola elementare Via Tenente Cacciarru di Iglesias.