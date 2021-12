Alghero: ripristino ambientale i tre zone della città

I siti risultano censiti grazie alle segnalazioni dei cittadini, e al lavoro instancabile del personale del settore ambiente, della compagnia barracellare e del Corpo Forestale. “Inoltre - aggiunge l'assessore Montis - voglio anche ringraziare gli ex consiglieri Ferrara e Porcu che un anno e mezzo fa ci hanno fornito un dettagliato lavoro di censimento di alcune micro discariche presenti in area Parco, che ci è stato di grande utilità per formulare una dettagliata richiesta di finanziamento che abbiamo poi ottenuto". In quest'ottica, su proposta del delegato all’Ambiente, la Giunta Conoci ha approvato lo schema di Convenzione con la Regione per l'ottenimento del finanziamento e il progetto di recupero delle aree degradate che si è voluto intitolare "Alguer més bella" e che prenderà il via con ogni probabilità all’inizio della prossima primavera.

“Alcuni di questi esempi – riferisce l’Assessore all’Ambiente Andrea Montis - riguardano le operazioni svolte a Monte Agnese, via Toda e via Barraccu ( lavori ancora in corso) dove da anni giacevano cumuli di rifiuti di ogni genere. Ma anche siti dove si è dovuto procedere anche alla bonifica di amianto scelleratamente abbandonato nei punti più disparati e in questa direzione va anche l'imponente lavoro di rimozione ( che procede con un programma dettagliato ) delle circa 120 auto abbandonate in città da oltre dieci anni”.