Ambiente Inquinamento del canale dello stagno del Calich: accertamenti da parte della Forestale Navale di Alghero

Da diversi giorni gli agenti della Forestale Navale di Alghero stanno svolgendo continui sopralluoghi nello specchio acqueo del canale dello stagno del Calich a Fertilia dove nei giorni scorsi si sono fenomeni di inquinamento determinanti dallo sversamento in mare di gasolio. Un episodio gravissimo, un vero e proprio attentato alla salute dello stagno, e alla popolazione ittica, a cominciare dal novellame, che ha mosso l'attenzione della Guardia Forestale Navale. Vengono eseguiti ulteriori controlli, sentite numerose testimonianze e raccolti nuovi elementi nel tentativo di venire a capo di una situazione particolarmente delicata per l'ambiente e non meno preoccupante per l'incoscienza che ha determinato lo sversamento in mare del gasolio. Si parla di lavaggio della sentina di una imbarcazione. Si ha notizia che altri riferimenti istituzionali abbiano attivato indagini sull'inquinamento del canale dello stagno. Cresce quindi l'attenzione su una delle perle ambientali della Riviera del Corallo. (g.o.)