Ambiente La Guardia Forestale mette in salvo una volpe - Preziosa disponibilità dei "ranger" di Sardegna (video)

Nella giornata del 16 dicembre, la Sala operativa ripartimentale di Oristano riceveva la segnalazione di un cittadino circa la presenza di una volpe in difficoltà nei pressi dell’abitato di Siamaggiore. L’animale era intrappolato per una zampa in una recinzione adiacente alla SP 12, nel tratto che porta all'abitato. Venivano subito inviata sul posto una pattuglia della Stazione forestale di Oristano che, individuato l’animale e verificato che non avesse riportato gravi danni all'arto, procedevano alla sua liberazione resa difficile dalla reazione impaurita dell’animale.