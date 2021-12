Alghero: chiazze di carburante nelle acque del Calich - L'inquinamento in prossimità del ponte medioevale

Non è poi secondario il problema dell'interramento dello stagno, altra anomalia che non favorisce di certo l'attività produttiva di quella che potrebbe essere una grande peschiera. Ora la presenza di chiazze di carburante nel canale di accesso allo stagno, percorso abitualmente seguito dal novellame in entrata dal mare, sembra testimoniare il decadimento gestionale di una straordinaria risorsa naturale che meriterebbe invece di essere protetta sul piano ambientale e promossa per l'enorme valore che contiene.





Al momento non si hanno indicazioni precise sulle cause della presenza di chiazze di carburante nello stagno, utile sarebbe che organismi in possesso delle competenze tecniche e istituzionali svolgessero un opportuno sopralluogo per farne cessare i danni ambientali ed individuali eventuali responsabilità. (g.o.)

Da qualche giorno parte della laguna del Calich, in particolare nelle immediate adiacenze del ponte medioevale, è interessata dalla presenza di vistose chiazze di una sostanza oleosa che fa temere si possa trattare di carburante. Una presenza indubbiamente anomala che testimonia di di una scarsa attenzione dai riferimenti istituzionali cui è affidata la gestione, e la sorveglianza, dello stagno alle porta della città. Il fenomeno mal si concilia, evidentemente, con l'habitat della laguna peraltro già interessata da scarichi fognari che vengono riversati da alcuni degli affluenti.