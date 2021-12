Ambiente Il 13 dicembre sciopero della nettezza urbana

Lunedì 13 dicembre è prevista una giornata di sciopero nazionale nel Settore dei servizi dell'igiene urbana indetta da Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti e Fiadel. L’astensione dal lavoro rientra nella vertenza per la trattativa sul rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. La RTI che gestisce i servizi per il Comune di Sassari ha comunicato che allo sciopero aderiranno anche i dipendenti di Ambiente Italia – Gesenu - Formula Ambiente. Per questo, lunedì 13 dicembre potrebbero verificarsi disagi nel ritiro dei rifiuti. L'Amministrazione comunale di Sassari chiede la collaborazione di tutti i cittadini nel conferire il meno possibile i rifiuti, sia provenienti dalle abitazioni sia dalle attività commerciali, a partire da sabato e sino a lunedì 13 dicembre. I rifiuti conferiti tra sabato e lunedì, infatti, resterebbero accumulati nelle strade e vicino ai cassonetti fino a martedì. Purtroppo gli scioperi del Settore dei servizi dell'igiene urbana possono creare questi disservizi. Dal 14 i servizi riprenderanno regolarmente.