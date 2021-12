Ambiente Alghero: rifiuti portuali in sosta prolungata nelle isole ecologiche

La funzione delle isole ecologiche del porto ha il ragionevole scopo di consentire alla nautica in transito, ma anche stanziale, di depositare i rifiuti di bordo. Un obiettivo corretto per tenere l'area portuale ordinata ed efficiente. Ma da diverse settimane le isole ecologiche sono diventate soltanto un riferimento per il gettito, si accumulano i rifiuti e l'immagine che ne deriva non è proprio delle migliori. Si teme che perfino "conferitori" estranei all'attività nautica ne facciano uso in modo decisamente incivile. E' evidente che questo tipo di pratica è favorita dal mancato ritiro degli stessi rifiuti giacenti favorendo così conferimenti esterni.