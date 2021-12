Le contraddizioni di Punta Giglio: ticket, percentuali, titolo di proprietà e accessi problematici

In particolare, “la percentuale concordata con la società cooperativa il Quinto Elemento, si giustifica per il fatto che i costi di gestione sono a carico della medesima società cooperativa”, gli importi, quindi, “sono frutto della negoziazione tra le parti”. Le motivazioni della percentuale decisamente elevata in favore del concessionario è stata determinata in ragione dei costi di gestione a cui deve far fronte. Elemento importante fornito dall’Azienda speciale di gestione dell’area naturale protetta è relativo all’ambito di operatività di tale bigliettazione: “per quanto attiene, infine, all’accesso al compendio si precisa che, come descritto nel … Protocollo, l’accordo concerne esclusivamente la viabilità principale che dalla strada statale porta al compendio museale denominato ‘M.A.P.S.’. Tanto la viabilità che il compendio sono oggetto della concessione assegnata alla predetta società cooperativa dal Demanio dello Stato”. Nulla è dovuto, quindi, per l’accesso al resto dell’area di Punta Giglio. Resta impregiudicata la problematica negli anni scorsi poco presa in considerazione della titolarità del promontorio, infatti la gran parte dell’area è in proprietà esclusiva o indivisa della società Borgosesia s.p.a. e della Regione autonoma della Sardegna e la Società immobiliare ha avviato presso il Tribunale civile di Sassari una causa finalizzata alla divisione dei terreni.





Intanto, ha chiesto l’immediata restituzione delle aree già sede del parcheggio a pagamento a seguito di cessazione del contratto di comodato gratuito, dei terreni oggetto di comodato, parcheggio originariamente realizzato sine titulo dall’Azienda speciale. Sul sito web istituzionale del parco naturale , riguardo l’accesso al compendio forestale di Punta Giglio, è testualmente scritto “l’ingresso al complesso forestale prevede il pagamento di un ticket di ingresso nel periodo in cui i servizi citati sono operativi. Generalmente dal 1 aprile al 31 ottobre. Durante il restante periodo l’accesso è libero”, ma difficilmente oggi potrà esser chiesto il pagamento per l’accesso a terreni non nella titolarità dell’Azienda speciale.