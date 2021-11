Laconi: cresce la popolazione dei cervi - Per contenerla si è pensato ai ristoranti: in umido con il tartufo locale

Con gli anni alcuni esemplari si sono avvicinati al centro abitato, nel Parco Aymerich e in aree coltivate, causando – pare – anche incidenti stradali, sebbene non si rinvenga alcuna notizia in proposito. Il sindaco di Laconi Salvatore Argiolas ha lanciato l’allarme sulla pretesa invasione di cervi nell’abitato e recentemente si è svolto in proposito un incontro con l’Assessore regionale della Difesa dell’Ambiente Gianni Lampis e con rappresentanti della Città metropolitana di Cagliari e dei Comuni di Arbus e Guspini. Fra le soluzioni ipotizzate gli abbattimenti selettivi e il trasferimento degli esemplari ritenuti in eccesso. Ma il sindaco di Laconi non si è limitato questo e si è lanciato in una serie di mirabolanti proposte. “Trasformiamo il problema in un’opportunità per il paese”, ha spiegato: “l’unica soluzione per diminuire il numero degli esemplari è l’abbattimento controllato, poi però sarebbe un vero peccato sotterrare la carogna dell’animale. Stiamo parlando di un’eccellenza del posto che potrebbe creare un indotto economico. Nei ristoranti l’abbinata cervo e tartufo di Laconi sarebbe il top.













Se volesse far qualcosa di sensato e utile per la propria comunità e davvero trasformare il problema in risorsa per il proprio paese, il sindaco di Laconi potrebbe far formare guide naturalistiche per portare i turisti a fotografare i Cervi sardi sia nel Parco Aymerich (dove oggettivamente accrescono l’attrattiva turistica), sia nei boschi della zona. I valori naturalistici del territorio, unitamente alle risorse storico-culturali e all’accoglienza potrebbero costituire una valida attrattiva turistica per Laconi. In ogni caso, gli esemplari che eventualmente venissero ritenuti in eccesso dall’Assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, con il necessario supporto tecnico-scientifico dell’I.S.P.R.A., del Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dell’Agenzia Forestas, - conclude la nota di GriG - potrebbero esser catturati e reintrodotti, con le opportune procedure, in aree naturalmente vocate e già individuate dagli atti di programmazione regionali."

Laconi è un piccolo del Sarcidano, in Provincia di Oristano, ricco di boschi e di acque. Comincia così una nota del Gruppo di Intervento Giuridico che interviene sulla vicenda dei cervi che in quel territorio sarebbero in sopra numero e sarebbe anche diventati invadenti. "Nel 1998 venne reintrodotto il Cervo sardo - orisegye Grig - (Cervus elaphus corsicanus) nella Foresta demaniale di Funtanamela, dove oggi si è ben acclimatato. Nel 2007, complice una lesione della recinzione dovuta alle forti nevicate, alcuni esemplari fuggirono dal recinto e si ambientarono nel territorio. Un gradito e importante ritorno di una delle specie faunistiche più caratteristiche della Sardegna, nei luoghi dove l’ultimo esemplare era stato fatto fuori dalla caccia nel 1934.