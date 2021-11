Cooperazione internazionale: il Gal del Campidano in Portogallo - Innovazione e green economy

Associacão de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego

I GAL Campidano ha partecipato al seminario internazionale dedicato all’economia circolare e alle buone pratiche green organizzato dal GAL Partner GAL “AD ELO¸





Durante la visita studio in Portogallo, il GAL Campidano ha avuto l'occasione di visitare diverse aziende agricole, di trasformazione e di commercializzazione ma tutte improntate al recupero, al riuso , al riciclo e alla sostenibilità dei processi produttivi e di vendita secondo paradigmi propri dell'economia circolare (dalla razionalizzazione dell'acqua in agricoltura, all'impiego di energie da fonti rinnovabili, dal recupero alla gestione dei rifiuti, etc). "Il tempo che viviamo ci obbliga ad un nuovo stile di vita in cui il rapporto uomo-ambiente si basa sull'equilibrio tra ecologia e qualità della vita, dove l'innovazione dei processi produttivi deve essere orientata alla sostenibilità e all'equità sociale durature", dichiara il Presidente del GAL Campidano Stefano Musanti” “Insomma, aggiunge Musanti - un importante scambio di esperienze e una preziosa occasione per promuovere le buone pratiche apprese anche nel nostro territorio."

”, che si è svolto in Portogallo nel distretto di Coimbra, dall’8 all’11 Novembre 2021. L'iniziativa rientra nell’ambito del progetto di cooperazione transnazionale Global Eco- InnoEco, Eco-innovazione per il circuito produttivo agroalimentare: verso un'econoimia circolare sostenibile nel Campidano, di cui il GAL Campidano è partner. Il progetto ha l'obiettivo di costruire una rete europea improntata sull’eco-innovazione e sulla green economy, attraverso lo scambio di conoscenze e buone pratiche a livello internazionale.