Ortueri: Convegno sugli interventi assistiti con gli asini

Il seminario si terrà presso l’aula consiliare del comune di Ortueri il 27 novembre 2021 dalle ore 10 alle ore 12 a pochi chilometri dal Parco dell’Asino Sardo di Mui Muscas, un oasi ed un punto di riferimento per questi piccoli animali in Sardegna. Sarà possibile partecipare in presenza nel rispetto delle norme antiCovid19, sino ad esaurimento posti disponibili. L’evento verrà inoltre trasmesso live streaming sull’account Facebook del Dipartimento di Medicina Veterinaria: facebook.com/vetsassari





Programma: Saluto di benvenuto delle autorità - Modera: Prof. Eraldo Sanna Passino

Dott.ssa Sara Fantino: Le attività di cura con l’asino presso il Centro Psicologia in Natura L’AltraVia.

Dott.ssa Lisa Mabilia: Approccio alla valutazione del distress dell’asino nelle attività ludico ricreative e in onoterapia. Dott.ssa Michela Romano: Esperienze e condivisione in IAA: relazioni in rete.

Dott.ssa Raffaella Cocco: Il ruolo del veterinario negli Interventi Assistiti con gli animali: nuove prospettive.

Dott.ssa Cinzia Pasini: Le parassitosi dell’asino come Indicatori del Benessere Animale.

L’associazione L’AltraVia organizza con il Patrocinio del Dipartimento di Medicina Veterinaria di Sassari e la collaborazione dell’Amministrazione del Comune di Ortueri il seminario “Gli Interventi Assisti con gli asini: attualità e nuove prospettive”. L’incontro si propone come un’occasione di condivisione e aggiornamento sullo stato dell’arte di diverse realtà operanti sul territorio nazionale nell’ambito degli Interventi Assistiti con gli Animali, più comunemente conosciuti come pet therapy, che coinvolgono gli asini come mediatori animali. I relatori, attraverso la condivisone delle diverse esperienze maturate nel settore ed il racconto del loro lavoro, evidenzieranno punti di forza e criticità dell’impiego di questo incredibile animale, a rischio di estinzione in un passato recente ma che oggi vive un forte ritorno attrattivo per le sue caratteristiche etologiche, fisiche, caratteriali e simboliche.