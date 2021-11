A Siddi il Green Deal nei Borghi Autentici della Sardegna

Sono stanziate ingenti risorse che, unitamente al Fondo per la ripresa (Next Generation EU e, in Italia, il PNRR per il quale la Delegazione Sardegna BAI ha già presentato un’articolata proposta di finanziamento), rappresentano una ghiotta occasione per proiettare la Sardegna nell’Europa del futuro, garantendo un solido avvenire alle nuove generazioni, sulla scia di uno sviluppo che dovrà essere, necessariamente, equo e sostenibile. La Regione Sardegna si è dotata per tempo di una adeguata strategia in materia Green Deal sia per l’adattamento ai cambiamenti climatici (SRACC) che per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) e sono previste, per l’OS2, risorse per circa 800 milioni nel settennato 2021 – 2027. Con Delibera n. 39/56 dell’8.10.2021 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi per l’attuazione della Strategia Sardegna 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, ritenuto elemento di riferimento e coerenza della programmazione regionale dei fondi di investimento europei per il periodo 2021-2027.





La Strategia Regionale 2030 sarà quindi oggetto di periodici aggiornamenti per adeguarsi all'azione dell'amministrazione regionale, all'impegno dei territori, delle imprese e della società civile. È all’interno di questa cornice programmatica che la Delegazione Sardegna dell’Associazione Borghi Autentici d’Italia (BAI) ha organizzato, in occasione della propria Assemblea Regionale che si terrà a Siddi il prossimo 17 novembre, il convegno “Green Deal nei Borghi Autentici della Sardegna: Esperienze – Visioni – Opportunità” con l’intento di sostenere le Comunità per il rispetto e un uso efficiente delle risorse ambientali e per la valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici. Introdurrà i lavori l’assessore agli EE.LL., Finanze e Urbanistica, On.le Quirico Sanna.





I relatori presenti al convegno, da una parte, sono degli studiosi ed esperti del tema generale “Ambiente e Sviluppo Sostenibile” che viene affrontato sotto molteplici aspetti, e, dall’altra, verranno presentate le best practices che vengono attuate in tre Borghi Autentici della Sardegna in tema di Green Deal. Saranno, infine, illustrate alcune idee progettuali di sicuro interesse per i Borghi Autentici della Sardegna, con relativo quadro economico, da inoltrare alla Regione Sardegna a valere proprio sulla programmazione dei Fondi Strutturali UE 2021 – 2027. Chiuderà i lavori l’Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente, On.le Gianni Lampis.

L’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta da 193 Stati membri, fornisce elementi ecologici, sociali e opportunità economiche a tutti gli abitanti di una Comunità, nel rispetto del sistema naturale, urbano e sociale. Anche l’UE ha tratto ispirazione dall’Agenza 2030 per individuare gli obiettivi dei Fondi Strutturali per il ciclo programmatico 2021 – 2027 e su queste basi ha fondato il Green Deal. I Fondi Strutturali, tra cui il FESR (Fondo europeo di Sviluppo Regionale), avranno il compito di perseguire cinque macro-obiettivi tematici, ovverosia la realizzazione di un’Europa più intelligente, più verde, più connessa, più vicina ai cittadini, più sociale e inclusiva. Nello specifico, l’Obiettivo Strategico 2 (OS2) è rivolto ad un’Europa resiliente, più verde, in transizione verso un’economia a zero emissioni di carbonio, un’energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, della gestione e prevenzione dei rischi nonché della mobilità urbana sostenibile.