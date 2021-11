Da Monte Minerva battesimo del volo e della libertà per 2 grifoni (video)

Il partenariato, di cui è capofila il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari e che è composto da Agenzia Forestas, Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna, Vulture Conservation Foundation ed E-Distribuzione, punta alla sopravvivenza a lungo termine del Grifone nell’isola anche attraverso azioni di restocking come quella di oggi, con cui la Sardegna si accredita ulteriormente a livello internazionale: dopo Olanda e Spagna, anche un centro specializzato della Germania sceglie l’isola per liberare giovani esemplari che non hanno mai assaporato prima il gusto della libertà, come i due maschi rilasciati oggi. Dresda 1 e Dresda 2 hanno lasciato quella che dalla scorsa primavera è stata casa loro dopo un’ora e mezza passata a osservare attraverso la recinzione la vallata che si apre verso il Bosano e Pozzomaggiore, il paese del Sassarese verso il quale hanno poi decollato.





La giornata dei funzionari e degli operai di Forestas con docenti e studenti di Veterinaria era iniziata con l’arrivo nel cantiere forestale e le azioni propedeutiche alla liberazione, culminate nell’installazione di un gps a zainetto attraverso cui i Grifoni liberati prima con LIFE Under Grifon Wings e ora con LIFE Safe for Vultures vengono monitorati, per conoscerne abitudini, distanze, tragitti e poter valutare l’effettiva efficacia delle azioni messe in campo per ripopolare la Sardegna di Grifoni. Lo zoo in cui sono nati e da dove provengono Dresda 1 e Dresda 2 è nel cuore di Dresda ed è grande 13 ettari. Fondato nel 1861, è il quarto zoo più antico della Germania. Dal 2010 ospita un giovane gruppo di grifoni, allevati per partecipare a progetti di restocking col sostegno finanziario della Vcf, partner internazionale di LIFE Safe for Vultures. La prima nascita in cattività risale al 2018, un’altra al 2019, mentre i due esemplari liberati ieri sono nati l’anno scorso. Anche per la struttura tedesca è stata una grande giornata.

Dalle 12.36 di ieri “Dresda 1” e “Dresda 2” sono finalmente liberi di volare nei cieli sardi. I due esemplari di Grifone, nati in cattività in uno zoo della città tedesca da cui prendono il nome, sono stati rilasciati dagli operai dell’Agenzia Forestas e dagli allievi del corso di laurea magistrale in Wildlife management, conservation e control del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari. Nati all’inizio del 2020 e arrivati in Sardegna esattamente un anno fa, dopo alcuni mesi trascorsi nel centro di recupero della fauna selvatica di Bonassai hanno completato l’ambientamento nella voliera realizzata e gestita da Forestas nel suo cantiere a Monte Minerva, territorio di Villanova Monteleone. La loro liberazione è un’attività di LIFE Safe for Vultures, progetto finanziato da LIFE 2014-2020, Nuovo Programma per l’ambiente e l’azione per il clima.