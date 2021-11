Energia in Energia: le sfide dell’innovazione tra studenti delle scuole sarde per il miglior progetto

OBIETTIVI DEL PROGETTO

Il progetto, che coinvolge gli studenti delle scuole superiori, punta a elaborare idee, strumenti e strategie per:

1) Migliorare la qualità della vita nelle comunità;

2) Aumentare la sicurezza dei cittadini;

3) Semplificare la progettazione, l'installazione, la manutenzione e l'utilizzo della tecnologia;

4) Convertire i vecchi ambienti e i vecchi impianti. Le tecnologie per la domotica, infatti, permettono inoltre di ottenere alcuni vantaggi come ad esempio:

1) Risparmio energetico: un sistema completamente automatizzato dovrà evitare i costi generati da sprechi energetici dovuti a dimenticanze o ad altre situazioni;

2) Automatizzazione di azioni quotidiane: un sistema di domotica deve semplificare alcune azioni quotidiane, soprattutto quelle ripetitive, non deve in alcun modo complicarle.

I PARTNER I partner del progetto sono UCNET e OPIFICIO INNOVA. 1) UCNET, importante realtà innovativa della Sardegna che da anni si occupa di energia, domotica, automazione, sicurezza o consulenza. UCNET, guidata da Ugo Cuncu, è formata da tecnici, sistemisti, ingegneri e consulenti che lavorano tra Cagliari, Bologna, Milano, Roma, Torino, Mestre e Firenze e in realtà internazionali come la Svizzera, Danimarca, Romania, Turchia, Svezia, Inghilterra;

2) Opificio Innova è una società che lavora alla crescita di un ecosistema innovativo per le imprese della Sardegna, attraverso l'erogazione di servizi alle imprese, enti pubblici, enti privati e persone sui temi dell'innovazione, dello sviluppo locale, del capitale umano, della trasformazione digitale e scientifica, della rigenerazione urbana e dell’imprenditorialità. Nello spazio della Manifattura Tabacchi, Opificio Innova idea ed implementa progetti di test e dimostrazione tecnologica per i settori industriali e dell'arte e della cultura nonché promuove un ventaglio di servizi per la trasformazione digitale e l'aggiornamento delle competenze.

I partecipanti formano le squadre in base agli interessi. Verrà messo a disposizione un mentor, ovvero un esperto per offrire supporto nella definizione dell'idea, e un coach a disposizione per tutta la durata della sfida. Le ultime due ore sono riservate alla presentazione dei progetti, alla loro valutazione e alla dichiarazione dei vincitori. Al termine sarà premiata la migliore idea, con la promozione della stessa sui media locali e nazionali con l'obiettivo di trasformarla in una possibile startup innovativa.