Oristano: una nuova legge per i demani civici della Sardegna

Così verrebbe preservato il capitale ambientale della collettività e, contemporaneamente, verrebbe offerta una soluzione per le tante famiglie incolpevoli che hanno magari realizzato la propria casa su aree a uso civico. Parteciperà al dibattito l’on. Alberto Manca (M5S), promotore della proposta normativa poi approvata. Il dibattito si svolgerà lunedi 8 novembre 2021, a Oristano, presso il Centro Servizi Culturali U.N.L.A., Via Carpaccio n. 9, con inizio alle ore 16.30.





Saranno naturalmente osservate le disposizioni di prevenzione della pandemia contro il coronavirus Covid-19, essendo il numero dei posti limitato, è gradita la prenotazione all'indirizzo di posta elettronica grigsardegna5@gmail.com. Per le nuove prospettive sui demani civici appuntamento a Oristano, per il prossimo 8 novembre 2021, alle ore 16.30, presso il Centro Servizi Culturali U.N.L.A., in Via Carpaccio n. 9.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG) promuove un dibattito pubblico su Una nuova legge per i demani civici della Sardegna dopo l’approvazione della norma (l’art. 63 bis della legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni e integrazioni del decreto-legge n. 77/2021, il c.d. decreto governance PNRR) che consente il trasferimento dei diritti di uso civico da terreni ormai irrimediabilmente compromessi (es. perché edificati) ad aree provenienti dal patrimonio comunale o regionale di valore ambientale (es. boschi, coste, zone umide, ecc.).