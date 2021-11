Ambiente Alghero: pulizie straordinarie per il rio Calvia

Lavori di pulizia dei canali e degli alvei nel territorio comunale. In questi giorni i mezzi della ditta appaltatrice delle opere commissionate dal Settore Ambiente del Comune di Alghero per complessivi 120 mila euro stanno intervenendo nella zona del Rio Calvia, percorrendo il tracciato fino alla zona di Valverde. Gli alvei e i canali di competenza del Comune di Alghero si estendono per circa 10 km. Le opere si stanno attuando secondo un calendario preordinato, con azioni avviate a partire dal 15 ottobre, data di consegna dell'appalto.