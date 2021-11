Per Santa Gilla una mostra fotografica sulle "Voci dalla Laguna"





Le immagini, raccolte nell’arco di due anni, descrivono la laguna di Santa Gilla dal punto di vista dell’incanto e della poesia dei suoi paesaggi. Negli scatti l’area lagunare è mostrata da vari punti e in differenti momenti della giornata. Accanto alla narrazione della poesia vi è quella del degrado e dell’antropizzazione incontrollata dell’area. Realizzato con il patrocinio dei Comuni di Cagliari, Capoterra ed Elmas, “Voci dalla Laguna consiste” in un ciclo di eventi aventi per filo conduttore la narrazione artistica e fotografica della Laguna di Santa Gilla.





Il progetto si pone in tal modo l’obbiettivo di contribuire al recupero dell’area lagunare riaffermandone la centralità storica e identitaria. Le iniziative previste nell’ambito di “Voci dalla Laguna”, che si concluderà a maggio 2022, sono una mostra fotografica itinerante che, dopo essere stata esposta a Cagliari e, a breve a Capoterra, sarà allestita nei Comuni lagunari di Capoterra e Assemini; dei seminari fotografici “sul campo” che si svolgeranno sulle rive della Laguna, dei reading poetici, uno spettacolo musicale, la pubblicazione di un volume fotografico interattivo a cura delle Edizioni Kappabit. “Voci dalla Laguna” nasce dalla collaborazione tra l’associazione Casa di Prometeo, l’Ente Concerti Città di Iglesias, le Edizioni Kappabit.

Il progetto fotografico e artistico della fotografa Marina Federica Patteri per la sensibilizzazione sulla Laguna di Santa Gilla, sarà esposto a Capoterra dal 5 al 7 novembre nella Casa Melis, con inaugurazione alle ore 17.00. Sabato 6 alle ore 18.00, inoltre, vi sarà la presentazione del volume fotografico “Voci della Laguna”, edito dalla Kappabit, a cura di Carmen Salis.