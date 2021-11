L'ecologismo di facciata

«Se la temperatura continua ad alzarsi il rischio è quello di ritrovarsi con 500 milioni di profughi per ogni grado in più sulla Terra» avvertono gli analisti di Ener2Crowd. L’azienda, ora impegnata anche come partner tecnologico strategico per le grandi utilities in progetti finalizzati a coinvolgere i territori e creare le prime comunità energetiche carbon neutral in Italia, in ambito dell’autorevolissimo evento «Nat Geo Fest», promuoverà un panel intitolato “Quando la sostenibilità è partecipazione“ che si terrà il giorno 10 novembre 2021 alle ore 12 a Milano presso il Cinema “City Life Anteo”, moderato dalla climatologa e meteorologa Serena Giacomin. L’evento, che vedrà i fondatori di Ener2Crowd impegnati su tematiche legate alle strategie di inclusione e partecipazione delle persone alla green economy, il più grande e più importante movimento economico della storia dell’umanità che permetterà finalmente al genere umano di costruire un futuro più sostenibile, sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Nat Geo Fest.

Questo mese Ener2Crowd diventa partner ufficiale del «National Geographic Fest». Con l’occasione, la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico analizza l’andamento delle emissioni verdi, focalizzando l’attenzione anche sul rischio profughi ambientali. In merito alle “emissioni verdi”, gli analisti di Ener2Crowd mettono in evidenza che il valore dei fondi supera ormai 1,4 trilioni di dollari (1,21 trilioni di euro). Purtroppo —però— ben 7 green bond su 10 non sono in linea con gli accordi di Parigi. Nella maggior parte dei casi —insomma— si tratta di greenwashing, quell’«ecologismo di facciata» finalizzato a dare un’immagine positiva sull’impatto ambientale delle aziende, che risulta però ingannevole e che ha per scopo quello di mascherare gli aspetti negativi per l’ambiente. Altro punto su cui Ener2Crowd lancia l’allarme quello relativo ai migranti ambientali.