Sull’impiego del biogas e del biometano nei settori dell’energia e dei trasporti

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a Petra Perreca (tel. 070.9243.1; email: piattaformaer@ sardegnaricerche.it ). Per partecipare al webinar occorre registrarsi compilando il modulo online disponibile sul sito di Sardegna Ricerche, all’indirizzodov’è possibile trovare il programma della giornata, la scheda del progetto e il calendario degli incontri.Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a(tel. 070.9243.1; email:).

Giovedì, a partire dalle ore 10:00, si terrà il webinar organizzato dalla Piattaforma Energie rinnovabili di Sardegna Ricerche dal titolo. Uno dei protagonisti della transizione energetica in atto è il, denominato anche “gas naturale rinnovabile” per le sue similitudini con il gas naturale di origine fossile e che, insieme con ilda digestione anaerobica, offre l’opportunità di perseguire gli obiettivi dell’economia circolare e di abbattimento delle emissioni dell’agenda europea per il clima.La prima relazione sarà tenuta da(Consorzio Italiano Biogas), che presenterà lo stato dell'arte e le prospettive di sviluppo del biometano in Italia; seguirà un intervento sulle potenzialità del biometano per la decarbonizzazione dei trasporti, a cura di(Politecnico di Torino); in chiusura, la relazione sulle prospettive di impiego del biogas nelle celle a combustibile sarà tenuta da(Imperial College, Londra). L’incontro sarà moderato da, ricercatrice della Piattaforma Energie rinnovabili. Il seminario fa parte delle attività di divulgazione del progettoPower Integration Grids", condotto dalla Piattaforma Energie Rinnovabili di Sardegna Ricerche.