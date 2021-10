Leonessa è tornata in mare: lieto fine per una Caretta caretta





Nella mattinata di oggi, il personale del Corpo forestale della Regione Sardegna ha collaborato alle fasi di liberazione di una tartaruga marina, della specie Caretta caretta, accanto agli esperti del Centro recupero del Sinis delle tartarughe marine e dei cetacei (Cres). Si tratta di un bell’esemplare (60 kg di peso per 74 cm di lunghezza) di circa 35 anni di età che era stata avvistata in difficoltà lungo la costa, da un diportista, nel giugno della scorsa estate. L’uomo notando che l’animale non riusciva a immergersi, l’aveva soccorsa allertando il Corpo forestale che ne aveva gestito le prime fasi di recupero assicurandone il trasferimento al Cres. Presso il Centro di recupero la tartaruga, che aveva ingoiato un ingente quantitativo di plastica, è stata curata e rimessa in forze. Alla liberazione ha partecipato una rappresentanza del Comune di Baunei e delle scolaresche di Santa Maria Navarrese che hanno accompagnato Leonessa, questo il nome che gli è stato dato, fino alla riva salutando con un lungo applauso la sua ritrovata libertà.