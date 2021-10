Transizione energetica un po' confusa: il Senato sta per finanziare gli speculatori del legno

Lo afferma chiaramente la Corte dei conti europea, nella sua recente relazione speciale n. 21/2021 “Finanziamenti dell’UE per la biodiversità e la lotta contro i cambiamenti climatici nelle foreste dell’UE: risultati positivi ma limitati”, dove si ricorda che “le foreste assolvono una pluralità di funzioni utili a fini ambientali, economici e sociali, per cui è in corso la fissazione di limiti ecologici, ad esempio, per l’utilizzo delle foreste a scopi energetici. Le foreste possono servire da importanti pozzi di assorbimento del carbonio e aiutarci a ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici (quali incendi boschivi, nubifragi, siccità) e del calo della biodiversità, ma questo solo se sono in buone condizioni. Spetta alla Commissione europea e agli Stati membri intensificare gli sforzi per assicurare la resilienza delle foreste”.





Invece, “l’obiettivo dell’Ue di raggiungere il 20% di energia rinnovabile entro il 2020 si è tradotto in un aumento del consumo di biomassa solida per scopi energetici”. Qui non si tratta di produrre energia da sfalci e scarti di legname, ma di far fuori – spesso illegalmente, come sta accadendo in Romania – interi boschi per ragioni puramente d’interesse economico privato. La produzione energetica industriale da biomassa legnosa è nemica della tutela e dell’incremento di boschi e foreste, è nemica della lotta ai cambiamenti climatici: bisogna dirlo chiaramente, senza ambiguità. Basta con gli incentivi e i sussidi pubblici - conclude Grig - alla deforestazione per produrre energia da biomassa legnosa!"

La Commissioni “Ambiente” e “Industria” del Senato della Repubblica stanno per chiedere al Governo di perpetuare gli incentivi pubblici in favore dell’industria energetica da biomassa legnosa (impianti con potenza installata pari a 764 MW, dati GSE 2017). Lo sostiene una nota del Gruppo di intervento giuridico di Cagliari che aggiunge : "Lo stanno per fare, incredibilmente, con un parere di recepimento acritico delle richieste dell’Associazione per l’energia da biomasse solide – E.B.S., cioè gli industriali del settore, sentiti in audizione congiunta lo scorso 22 settembre in merito all’A.G. n. 292 (Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili). In realtà, i tagli boschivi finalizzati alla produzione di legna-combustibile per le centrali elettriche, perché di ciò si tratta, sono uno dei peggiori disastri ambientali in crescita negli ultimi anni.