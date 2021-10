Alghero: barracelli in azione - Sanzioni per 4 specialisti dell'abbandono dei sacchetti

I quattro episodi di abbandono rifiuti si sono verificati in zone extraurbane, in alcuni casi si è risaliti agli autori degli illeciti tramite documenti lasciati all’interno dei sacchi della spazzatura, mentre per qualcuno è stato fondamentale l’appostamento di agenti in borghese nei pressi di alcune aree sensibili e la collaborazione di privati cittadini, del personale della CICLAT e dell’Ufficio Ambiente del Comune. “Durante le attività di polizia ambientale - riferisce il Cap. Riccardo Paddeu - cerchiamo sempre di dotare i nostri agenti dei mezzi migliori che la tecnologia ci mette a disposizione, con la consapevolezza che non potranno mai sostituire il capitale umano, ma possono rappresentare un valido aiuto". Nei prossimi giorni proseguiranno senza sosta le operazioni di controllo sul territorio da parte del Comando Barracelli, che in questa stagione ha raggiunto un notevole livello di operatività nell'ambito del controllo in questo settore.

Nei giorni scorsi gli agenti del Nucleo ambientale del Comando Barracelli del Comune di Alghero, coadiuvati dal Cap. Riccardo Paddeu, al termine di una serie di indagini, hanno dapprima identificato e successivamente sanzionato quattro persone per violazione al Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati n.78 del 2018 e dei nuovi importi delle sanzioni amministrative approvati dalla Giunta Comunale con Delibera n. 171 del 30.06.2021. Le sanzioni elevate ammontano ad un totale di € 2.650 . Le fattispecie contestate vanno dall’abbandono di rifiuti di provenienza domestica, conferimento nel secco residuo di rifiuti recuperabili (carta – plastica – metallo – vetro – umido ecc.), utilizzo di buste non conformi per il conferimento dei rifiuti umido – secco, plastica e carta e cartone, conferimento di rifiuti ingombranti sul suolo pubblico senza previo appuntamento di ritiro e imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico.