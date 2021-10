Alghero: gli uccelli del Calich - Iniziativa Lipu - Parco di Porto Conte

L'evento è stato creato e realizzato da BirdLife International e dalle sue organizzazioni partner per dare l'opportunità di osservare l'affascinante spettacolo della migrazione. Questa manifestazione si tiene da più di 20 anni il primo fine settimana di ottobre in oltre 30 paesi europei. In Italia è stata organizzata dalla Lipu con 25 oasi e riserve sul territorio nazionale, scelte per la presenza di uccelli selvatici, tra cui lo stagno del Calich.





Grazie allo staff della Lipu Alghero, guidata dal coordinatore regionale, l’algherese Francesco Guillot, i partecipanti hanno potuto osservare l'avifauna della Laguna e imparare a identificare le numerose specie ospitate in questa incredibile area umida del Nord Sardegna. “La manifestazione è andata bene, c’è stata una buona partecipazione con l’avvistamento di alcune specie, tra cui diverse coppie di falchi pescatori, per questo riteniamo si possa ripetere anche in futuro – ha detto Guillot – questa di oggi era una gara rientrante nel progetto Eurobirdwatch finalizzata a vedere più volatili possibili ".

Sabato mattina la laguna del Calich ha ospitato l'Eurobirdwatch, appuntamento internazionale dedicato al birdwatching, patrocinato e sostenuto dal Parco naturale regionale di Porto Conte.