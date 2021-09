Contratto del Lago Omodeo: martedì si firma

L’impulso della Regione è stato recepito dalle Unioni dei Comuni che, nel dicembre 2019, hanno sottoscritto l’“Accordo sulle attività e sulle azioni finalizzate al Contratto di Lago Omodeo” con la Direzione Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna. Le Unioni interessate hanno successivamente adottato il “Documento propedeutico alla dichiarazione preliminare di intenti per la sottoscrizione e costituzione del Contratto di Lago”, contenente i riferimenti di indirizzo strategico e gli impegni necessari per l'avvio e lo sviluppo di un percorso decisionale partecipato. L'avvio del percorso partecipativo costituisce, quindi, un ulteriore e fondamentale tappa nella costituzione del Contratto di Lago Omodeo. Gli incontri partecipativi avranno infatti l’obiettivo di stimolare i contatti e le collaborazioni tra tutti i soggetti - pubblici e privati - interessati al territorio del bacino del lago Omodeo e alla gestione sostenibile delle sue acque.

Martedì 28 settembre, alle ore 9.00, nella struttura turistica “Il Borgo sul Lago” di Sorradile (Oristano), si svolgerà l’evento di apertura del processo partecipativo finalizzato alla sottoscrizione del Contratto di Lago Omodeo, progetto di valorizzazione, rigenerazione ambientale, bonifica e sviluppo economico legato alla gestione delle acque del Lago Omodeo, del Fiume Tirso e del Fiume Taloro. Il Contratto è un'iniziativa promossa dall’Unione dei Comuni del Guilcier e dall’Unione dei Comuni del Barigadu che ha come obiettivo la creazione di un sistema di gestione intercomunale delle trasformazioni del territorio che permetta, nel breve e nel medio periodo, di affrontare le problematiche ambientali e territoriali emergenti. Le Unioni dei Comuni del Barigadu e del Guilcier hanno attuato in questi ultimi anni un lungo percorso di co-progettazione. La prima tappa è stata l’elaborazione nel 2018 del Progetto di Sviluppo Territoriale “Vivi BarGui! Comunità, esperienze e percorsi intorno al Lago Omodeo”, che nel 2019 è stato approvato dalla Regione Sardegna attraverso la programmazione delle risorse regionali per il triennio 2019 - 2021 da destinare come contributo alle Unioni dei Comuni.