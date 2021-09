Sassari: venerdì un seminario sui beni comuni e domenica pulizie nel parco di Sant'Orsola

email a ceas.baratz@comune.sassari. it . Concluderanno Francesco Piras, presidente del comitato cittadino per sant’Orsola (Sassari), e Paola Serrittu, responsabile del museo minerario Open Air Mar-Miniera Argentiera, con le loro importanti testimonianze sulle esperienze pratiche di valorizzazione del bene comune. La pulizia del parco sportivo “Adelasia Cocco” inizierà domenica mattina dalle 9.30 e vedrà la collaborazione degli alunni dell’istituto comprensivo Latte Dolce Agro, plesso di via Gennargentu, il comitato dei Genitori, il comitato cittadino per sant’Orsola. L’attività è aperta a chiunque voglia partecipare e dare il suo supporto all'iniziativa. Per l’iscrizione, per ricevere il link per l’accesso al webinar e per qualsiasi informazione è possibile contattare il Ceas Lago Baratz al numero 079533097, dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì, o inviare una

Nuovi appuntamenti con le attività di divulgazione del Ceas Lago Baratz del Comune di Sassari. Venerdì 24 settembre, dalle 17, si terrà un seminario dal titolo “Il mio, il tuo, il nostro BENE” e domenica 26 settembre via alle attività pratiche con l’azione di pulizia del parco sportivo “Adelasia Cocco” a Sant’Orsola. Il seminario, gratuito e aperto a tutti, si terrà dalle 17 alle 18.30 in modalità telematica sulla piattaforma Google Meet. e sarà incentrato sulla valorizzazione e la conservazione dei beni comuni, intesi come beni condivisi da tutta la comunità, luoghi di aggregazione e conoscenza con proprietà collettiva e un uso civico. Aprirà i lavori l’assessore all'Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari, Antonello Sassu, a cui seguirà l'intervento della presidente dell’associazione Sassarese di Filosofia e Scienza Yerina Ruiu, che approfondirà l’importanza del coinvolgimento dei cittadini nella gestione dei beni e dell’avviare collaborazioni costruttive tra chi vive il bene stesso e le istituzioni che lo hanno in carico.