Sei incontri per il futuro del lago Omodeo - Si comincia a Sorradile il 28 settembre

È alla fase di partenza lo studio dello stato di salute del Lago Omodeo e del suo futuro, con il primo evento che condurrà alla stesura del Contratto di Lago. Il primo appuntamento è per martedì 28 settembre, alle ore 9:00, presso “Il Borgo sul lago” a Sorradile (OR).

Il processo partecipativo prevede complessivamente n. 6 incontri che si terranno nel territorio delle Unioni dei Comuni coinvolte (Guilcier e Barigadu), ognuno dei quali sarà dedicato a una tematica particolare. Al primo tavolo, dedicato alla Tutela e biodiversità delle acque, si alterneranno esperti del mondo accademico e istituzionale che di volta in volta si confronteranno su tematiche legate alla gestione delle risorse idriche del sistema idrografico del Lago Omodeo. In particolare interverranno all’incontro la Prof.ssa Elena Dai Prà (Università degli Studi di Trento), Dott.ssa Daniela Puddu (Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna) e il Dott. Mariano Pudda (ENAS - Direzione Servizio Qualità Acqua Erogata).

Il momento appare opportuno anche per le nuove e numerose possibilità finanziarie che si configurano per questi strumenti di gestione territoriale. Infatti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede un'importante spesa per azioni di valorizzazione e tutela ambientale (dove la sola “M2C4 Tutela del territorio e della risorsa idrica” ha una dotazione di circa € 15 mln). Il processo di costituzione di contratto di lago accoglie quindi le istanze nazionali ed europee e risponde alla necessità di rafforzare la governance del servizio idrico attraverso azioni integrate e partecipative, in cui le comunità interessate svolgono un ruolo proattivo nel definire priorità e linee di intervento per il rilancio e lo sviluppo economico e sociale del territorio.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita, nel rispetto dei protocolli e delle norme vigenti in materia di distanziamento e contrasto al contagio da Covid-19.

Per motivi organizzativi, si consiglia di confermare la propria partecipazione contattando la Segreteria Organizzativa all'indirizzo email segretria@primaidea.com.