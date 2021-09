Ambiente Eccezionale presenza nelle acque del golfo di Alghero: una balenottera di 15 metri - Filmato di MareTerra (video)

Uno straordinario avvistamento oggi nelle acque del golfo di Alghero. Una balenottera comune (Balaenoptera physalus) di circa 15 m è stata avvistata dai ricercatori di MareTerra - Environmental Research and Conservation e dai fortunati studenti del tirocinio Gestione e Conservazione dell’Ambiente Marino provenienti da diverse Università Italiane, svolto in collaborazione con l’Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana. “Si tratta del terzo avvistamento della specie registrato dal team di MareTerra quest’anno”, riporta il direttore scientifico Dr. Gabriella La Manna. “L’animale in buono stato di salute, si è spostato lentamente verso il largo. I dati raccolti grazie alla tecnica della foto identificazione verranno condivisi con altri studiosi che si occupano di balenottere in Mediterraneo, per cercare di capire se esso è già stato avvistato in altre aree e da dove provenisse.“