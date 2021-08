Alghero: a tre anni dalla scadenza dell'appalto di N.U. si pensa già al nuovo

Alcuni accorgimenti introdotti nel sistema di raccolta hanno prodotto buoni risultati, come l’ eliminazione delle isole del centro e delle batterie di cassonetti dell’ agro. “Ora è Il momento di pensare al centro storico”, annuncia Montis. Nel prossimo mese di settembre l’Assessore incontrerà associazioni di categoria e residenti del centro, per spiegare che tra loro non può e non deve esistere contrapposizione e per cercare una soluzione nell’ interesse comune. “Ma non solo – aggiunge - Alghero deve, in sinergia anche con gli altri comuni della Provincia trovare formule innovative sia per la gestione dei servizi, per adattarsi all’ elasticità dei differenti periodi dell’ anno, sia per la chiusura del ciclo di riuso dei rifiuti. Pensare infatti di trasferire quasi tutto oltre mare è impensabile e in questo il Consorzio Industriale potrà esser da stimolo per tutti anche in vista dei fondi previsti in materia con il P. N. R.R.





Le percentuali di differenziata sempre in crescita non possono e non devono bastare, L’ obbiettivo è molto più ambizioso e bisogna lavorarci da subito, insieme a tutte le parti interessate”. "A settembre in accordo con l’ Assessore, stiamo già pianificando le prime commissioni per iniziare a ragionare, con tutti, del futuro, con coraggio per non farci trovare come già successo, con appalti nuovi ma già superati dal tempo" afferma in sintonia il presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas. Assessore e Presidente di Commissione colgono l’occasione per ringraziare gli operatori ecologici che questa estate stanno compiendo sforzi enormi per una città che da anni, come confermano i dati, non riceveva così tanta gente.

A tre anni alla scadenza del contratto si ravvede la necessità di rivedere alcune scelte che possano modificare e migliorare il sistema di raccolta ed in particolare agevolare la raccolta dei rifiuti delle utenze commerciali soprattutto nel centro storico. Lo sostiene una nota del Comune che aggiunge : "L’obbiettivo è quello di arrivare con gradualità ad evitare l’esposizione ci mastelli, sacchetti, carrellati vari ed a testare alternative agli ecobox. Diverse soluzioni da sperimentare altre in via di valutazione, sono al centro dell’attenzione dal parte dell’Assessorato all’Ambiente. “Compatibilmente con quanto sarà possibile – afferma l’Assessore Andrea Montis - anche economicamente, ritengo sia opportuno verificare sin da subito soluzioni diverse per il centro storico che possano, una volta testate, entrare a fare parte degli elementi fondanti del prossimo appalto”.