Alghero: sette Zoe sbarcano in città - Un passo importante per la mobilità sostenibile

Oggi la consegna a Sassari, da parte del Presidente della Rete Metropolitana Nanni Campus. L’assessore all’Urbanistica e Viabilità del Comune di Alghero, Emiliano Piras, saluta con favore questo “primo e importante tassello del progetto Smart City della Regione. Sviluppo sostenibile e tutela dell’ambiente sono i punti fermi della prospettiva di crescita della città e del territorio, e Alghero percorre questa strada con decisione”. In via di predisposizione le postazioni in cui verranno installate le colonnine per le ricariche elettriche. Un servizio che si rende sempre più necessario, in relazione all’aumento dei mezzi elettrici in circolazione.

Consegnate oggi sette nuove auto elettriche per Alghero acquistate con l’appalto da 920 mila euro della rete Metropolitana del Nord Sardegna. “Una svolta importante dei comuni della Rete – commenta così il Sindaco Mario Conoci - Alghero avrà una dotazione iniziale di sette automobili. Una svolta decisa per la mobilità sostenibile, un tema su quale lavoriamo da tempo, in particolare con la scelta di campo fatta con il Parco di Porto Conte per le progettualità legate alle energie rinnovabili”. In totale sono trenta le auto elettriche, Renault Zoe, che andranno a sostituirne altrettante ormai vecchie e altamente inquinanti, a disposizione dei Comuni della Rete metropolitana.