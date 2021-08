Dopo il Covid gli incendi: devastazioni anche in Grecia e Turchia

Oltre 800 roghi in Italia: feriti ed evacuati in Sardegna e Sicilia e verso stato emergenza in Molise mentre le fiamme, alimentate dal vento africano, travolgono anche l’Abruzzo, dove il fuoco ha raggiunto Pescara, devastando anche la Pineta Dannunziana e mettendo in fuga i turisti lungo le spiagge.





Un disastro senza precedenti, così come è stato definito anche il gigantesco rogo che ha devastato il Montiferru, nell’Oristanese, in Sardegna, riducendo in cenere oltre 20 mila ettari di territorio. «Quasi 2 mila gli sfollati e ancora indefinibile il numero degli animali arsi vivi o soffocati dal fumo che hanno respirato» sottolinea Niccolò Sovico, ceo, ideatore e co-fondatore di Ener2Crowd.com, scelto da Forbes come uno dei 30 talenti globali under-30 del 2020. E ancora incendi in Sicilia dove ormai da giorni si registrano alte temperature e venti che alimentano le fiamme. Il presidente della Regione —per scongiurare pericoli ulteriori come quelli per i gravi incendi dei giorni scorsi in Sardegna— ha diramato lo stato d’allerta.





«La devastazione è ovunque, anche in Grecia e Turchia. Il problema è globale. Bisogna intervenire subito per prevenire e salvare così il futuro delle prossime generazioni» sostiene Giorgio Mottironi, cso e co-fondatore di Ener2Crowd.com nonché chief analyst del GreenVestingForum.it. «Bisogna agire in massa contro il climate change, non ci rimane molto tempo per combatterlo» ribadisce Mottironi.





«Certo il problema è globale, ma anche l’Italia può fare la sua parte. Le tecnologie green e la partecipazione del crowd possono arrestare il cambiamento climatico» propone Niccolò Sovico. «Il nostro Paese —prosegue il ceo ed ideatore di Ener2Crowd.com— può fare tanto nel campo della transizione energetica e sostenibile: ne ha le conoscenze, le competenze e le tecnologie esecutive». La piattaforma, per dare un ulteriore segnale in tale direzione, ha deciso —dopo la vittoria dell’Italia agli Europei— di compensare tutte le emissioni di CO2 causate dalle trasferte aeree della Nazionale Italiana di Calcio, pari a circa 93 mila tonnellate, piantando immediatamente 3.107 alberi nel proprio programma di riforestazione “Il Bosco dell’Energia”.





Ma è necessario un maggiore impegno del crowd, della gente, ed agire così in massa. «Tu cosa stai facendo per combattere il climate change? Investi nel tuo futuro!» è il claim della piattaforma di lending crowdfunding che è la prima a dedicarsi esclusivamente alla sostenibilità ambientale e alle rinnovabili. Il “crowd” può incoraggiare il mercato spingendolo verso nuovi tipi di strumenti, tra i quali il più innovativo il lending crowdfunding ambientale ed energetico. L’idea di Ener2Crowd.com è quella di convincere quella massa critica di risparmiatori che da sempre puntano sugli investimenti più sicuri possibili — che una volta immobili e titoli di Stato— oggi in fuga dai prodotti finanziari dai rendimenti irrisori e non più solidi come un tempo.