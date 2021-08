Ambiente Alghero: le "colline della vergogna" in via Toda e Barraccu - Affidata la rimozione dei rifiuti

Affidati dal settore ambiente per una spesa di 15.000 euro i lavori di pulizia e rimozione da cumuli di rifiuti abbandonati che ormai da anni facevano parte impropriamente del paesaggio in via Toda e via Barraccu. L'avvio dei lavori, atteso per i prossimi giorni, arriva a seguito delle procedure per la caratterizzazione delle "colline artificiali", dal cui esito non è scaturita la presenza di sostanze inquinanti. I cumuli di inerti, scarti di lavorazioni dell’edilizia, da anni giacevano presso il prolungamento di via Toda (alle spalle del Commissariato di Polizia di Via Kennedy) e nei pressi di via Barraccu. Depositi incivili che, specie in via Toda, deturpavano in particolare quel tratto di città con spettacolare vista su Capo Caccia.