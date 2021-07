"Una mazzata per il turismo sardo": declassata la posidonia - E' un rifiuto e neanche speciale: va in discarica

Così definisce Tore Piana, presidente del Centro Studi Agricoli, la sentenza definitiva della Corte Costituzionale n’86 che in data 23 Marzo 2021 dichiara La Legge Regionale n’1 del 21 Febbraio 2021 negli articoli 1,c,1’,4,5 e 8 Incostituzionali, confermando che la Posidonia Spiaggiata depositata sugli arenili marittimi sardi è un rifiuto e come tale deve essere trattato". Cade cosi la possibilità di poter rimuovere e trasportare in altri siti all'interno dello stesso comune e utilizzare poi come sottoprodotto le stesse in agricoltura, cosi come previsto dalla Legge Regionale.





"Oggi per le spiagge della Sardegna questa sentenza è una pesante mazzata che colpisce il turismo - ribadisce Tore Piana - non potendo rimuovere con economicità i grossi cumuli di Posidonia e rendendo difficile la fruizione delle spiagge. La sentenza obbliga di accumulare all'interno delle stesse spiagge la posidonia rimossa, creando cosi rischi per i Comuni di vedersi addebitare il reato di “discariche abusive”.





Piana, che è anche un tecnico esperto in disinfestazioni e parassiti agricoli, evidenzia poi che la Posidonia Spiaggiata, quando entra in decomposizione è portatrice di insetti, che sono fastidiosi a chi usufruisce degli arenili durante la stagione balneare. " La soluzione a questo punto - sostiene il Presidente del Centro Studi Agricoli - è quella che i Comuni i cui litorali sono invasi da enormi quantità di Posidonia Spiaggiata, possano predisporre all'inizio dell'anno piani dettagliati per la pulizia degli arenili, raccogliendo e trasportando in discarica la stessa posidonia, a totale carico della Regione Sardegna, così come già indicato nelle parti restanti della Legge Regionale n’01 del 2’.02.2021 non colpite dal giudizio di Legittimità. Beneficio che deve essere garantito dalla Regione con una propria nota indirizzata ai comuni costieri".