Ambiente Alghero: ritiro differenziata anche di domenica

L'Assessorato all'Ambiente al fine di rispondere alle manifestate esigenze delle attività commerciali insistenti nelle zone maggiormente frequentate, centro storico, passeggiate Barcellona e Lungomare Dante, ha deciso di incrementare i passaggi di ritiro delle frazioni differenziate di plastica e vetro con ritiro anche la domenica mattina, che si aggiungeranno a quelle già in atto per la frazione dell'umido. Tale servizio aggiuntivo sarà reso sino a tutto agosto. "Abbiamo messo in campo tante iniziative per rendere un servizio migliore a tutti ed in particolare alle nostre attività: dalla presenza delle isole Itineranti, all’ apertura domenicale dell’ Ecocentro dalle 16 alle. 22, allo svuotamento dei cestini sino a tarda notte, al lavaggio domenicale delle zone della movida”, sottolinea l’Assessore Andrea Montis. L’assessore auspic4aa la giusta collaborazione, di tutti, in assenza del quale non mancherà certamente l’attività sanzionatoria. Nei prossimi giorni le attività si concentreranno nella zona del Lido al fine di verificare il rispetto delle modalità di raccolta previste. Ad integrazione delle iniziative, verrà consegnata anche una brochure bilingue (italiano inglese) che li informi di tutti i servizi in essere. In arrivo anche una cinquantina di nuovi cestini, a rinforzo dei punti maggiormente carenti.