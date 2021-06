Ambiente Alghero: la "rogna" in sciopero - Annunciati disservizi

E' in corso per tutta la giornata di oggi 30 giugno, lo sciopero nazionale proclamato dalle sigle sindacali del comparto igiene ambiente. Allo sciopero, contro l’applicazione dell’art. 177 della legge 50/2016 “codice degli appalti” fissata al 31.12.2021, aderisce anche l'azienda appaltatrice del servizio del Comune di Alghero. I servizi previsti per la giornata odierna potrebbero non essere garantiti o subire dei ritardi.