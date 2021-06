Guasto elettrico alla Saras: Sarroch coperta di fumo - Denuncia del Gruppo di Intervento Giuridico

Non è una novità, è capitato tante volte. Ma la situazione ambientale e sanitaria di Sarroch non è mai stata completamente pubblicizzata con la trasparenza che merita Troppo spesso silenzio da parte di amministratori pubblici e residenti sulle cose davvero rilevanti. I 75 bambini delle scuole elementari e medie di Sarroch (CA) costituenti il campione della ricerca “presentano incrementi significativi di danni e di alterazioni del Dna rispetto al campione di confronto estratto dalle aree di campagna” (Burcei, in Provincia di Cagliari).





Questo è uno dei passaggi fondamentali della ricerca svolta da otto ricercatori di assoluta fama internazionale (Marco Peluso, Armelle Munnia, Marcello Ceppi, Roger W. Giese, Dolores Catelan, Franca Rusconi, Roger W.L. Godschalk e Annibale Biggeri) e pubblicata nel 2013 sulla prestigiosa rivista internazionale di epidemiologia dell’Università di Oxford “Mutagenesis”. Risultati altamente preoccupanti (a tacer oltre) “in linea con quelli ottenuti da altri studi simili come quelli compiuti alla centrale termica di Taichung in Taiwan e a Pancevo, dove si trova il più grande polo petrolchimico della Serbia”, due fra i siti più conosciuti dagli epidemiologi quali luoghi a rischio di neoplasie e altre malattie provocate dall’inquinamento atmosferico. Ancora. “Quattordici casi di tumore al sistema emo-linfatico su 5.500 residenti.





Le leucemie colpiscono a Sarroch il 30 per cento in più al resto della Sardegna e potrebbero esser collegate al benzene distribuito nell’aria dalle grandi industrie a stretto contatto con case e palazzine” (L’Unione Sarda, 29 novembre 2014). Nel mentre a Sarroch, nel 2018 (ultimi dati disponibili), gli impianti Saras s.p.a. hanno emesso 6.348.593,748 tonnellate di anidride carbonica (CO2) nell’aria (dati Registro europeo delle emissioni, European Pollutant Release and Transfer Register, E-PRTR). Eppure su queste cose tacciono tutti, anzi talvolta si offendono in difesa del buon nome del paese. Nel nome del lavoro e del dio petrolio che tutto garantisce.





Per quanto ancora? Il Gruppo d’Intervento Giuridico odv svolge il proprio ruolo di associazione ecologista con documentate denunce nelle sedi opportune e con attività di sensibilizzazione. Anche oggi ha provveduto a segnalare al Corpo forestale e di vigilenza ambientale, ai Carabinieri del N.O.E., informando nel contempo la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Ma tutto questo serve a poco se non cambia l’atteggiamento di chi a Sarroch vive e opera.

Oggi, per svariate ore, l’aria di Sarroch (CA) è stata appestata ancora una volta. Ancora una volta fumi e miasmi dagli impianti della raffineria Saras s.p.a., a dispetto dei risultati vantati in materia ambientale, si sono visti e sentiti da decine di chilometri. “Il problema, spiega in una nota la Sarlux del gruppo Saras, ‘è legato a un guasto elettrico cominciato intorno alle 12.30, che ha determinato l'intervento dei sistemi di protezione con conseguente interruzione di energia elettrica e blocco degli impianti di raffinazione. Questo blocco - prosegue l'azienda - ha causato come conseguenza l'attivazione del sistema di sicurezza delle torce con associata fumosità. Siamo in contatto con gli organi istituzionali e di controllo - assicura Sarlux - si stanno approfondendo le cause del guasto che ha generato la disalimentazione elettrica’" (A.N.S.A., 29 giugno 2021, ore 18.25).