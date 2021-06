Ambiente: confronto sui cambiamenti climatici

È in programma per mercoledì 30 giugno 2021, dalle ore 10, la presentazione del Rapporto SNPA sugli indicatori di impatto dei cambiamenti climatici. La giornata è suddivisa in due momenti, il primo è un confronto fra stakeholder sulle problematiche connesse ai cambiamenti climatici e sulle necessarie azioni per fronteggiare le conseguenze in atto sui nostri territori, mentre il secondo, dalle ore 14.30, proporrà un approfondimento tecnico-scientifico nel corso del quale verranno presentati i principali risultati del Rapporto. L’evento potrà essere seguito sul canale YouTube di ISPRA.





La redazione del documento è il risultato di un lungo e complesso lavoro coordinato da ISPRA con il supporto di numerose Agenzie regionali del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente. Attraverso la sistematizzazione e il popolamento di indicatori di livello nazionale e casi pilota regionali afferenti ai settori di impatto più vulnerabili ai cambiamenti climatici, il Rapporto rappresenta il primo passo verso la costruzione di un quadro conoscitivo oggettivo, attendibile e sistematico a supporto della definizione, pianificazione e implementazione delle politiche di adattamento in Italia.