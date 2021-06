Ploaghe: la minoranza chiede l'isola pedonale nei fine settimana

Da quelle economiche, alle restrizioni che hanno purtroppo rivoluzionato le abitudini della nostra comunità. Ora che la situazione appare in miglioramento si rende quasi indispensabile attuare politiche ed interventi che, nel rispetto delle precauzioni ancora da osservare con attenzione, stimolino e promuovano la socialità. L’isola pedonale potrebbe essere attuata inizialmente in via sperimentale, coinvolgendo direttamente le attività economiche presenti nella zona e permettendo anche il posizionamento di bancarelle. Successivamente, valutati gli effetti della proposta, si potrebbe prendere in considerazione un’eventuale proroga nei mesi successivi. Crediamo – concludono i consiglieri – che sia una proposta in grado di dare indubbi benefici sotto tutti i punti vista e chiediamo dunque al Sindaco di valutarne l’attuazione sin dai prossimi fine settimana.”

Trascorrere in serenità e sicurezza qualche ora all’aria aperta, consentendo anche ai bambini di poter giocare e ai loro genitori di passeggiare e sostare in uno dei punti più frequentati di Ploaghe: il tratto che va da Corso Spano, dall’incrocio con Via Minerva, fino a Piazza San Pietro. È l’obiettivo della proposta che il gruppo consiliare di Insieme per Ploaghe ha protocollato nella giornata odierna. “Chiediamo che in quel tratto venga istituita un’isola pedonale nelle ore pomeridiane e serali del fine settimana. Pensiamo che renderlo libero dal transito delle auto, in un orario compreso tra le 18,00 e le 24,00 del Sabato e della Domenica, possa consentire a tutti gli abitanti del nostro Paese, alle famiglie e ai loro bambini, una migliore e più sicura fruizione di uno dei luoghi di ritrovo abituali per la nostra comunità. L’ultimo anno e mezzo – scrivono Gian Filippo Sechi, Eliana Fois, Giuseppe Sini e Pier Mario Tedde - è stato caratterizzato dalle forzate limitazioni legate all’emergenza sanitaria e questo ha comportato disagi e problematiche di diverso tipo.