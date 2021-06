La Maddalena: in azione i volontari della Via della Felicità

La Via della Felicità è un codice morale non religioso che al suo interno indica una serie di precetti da rispettare proprio per indirizzarsi alla felicità. Tra questi vi è “Dà il buon esempio” e “Proteggi e Migliora il tuo Ambiente”. Proprio in osservanza di questi principi vengono effettuate iniziative come quella che si svolgerà domani mattina. Dare il proprio contribuito è un dovere civico; non sempre la protesta porta ai risultati che ci si auspica. Fare delle azioni a favore della cittadinanza è un modo di contribuire alla vita pubblica e, indubbiamente, indirizza alla felicità personale.

Tornano nelle strade di La Maddalena i volontari della Fondazione La Via della Felicità: nella mattinata di sabato 26 giugno saranno attivi in una nuova iniziativa di pulizie del quartiere. Non è la prima volta che i volontari di questa fondazione si adoperano in questo tipo di iniziativa a La Maddalena, a maggio sono già state prese di mira due zone della cittadina sull'isola ed ora toccherà alla zona a pochi passi dall'ospedale. Durante l'iniziativa verranno distribuite copie del libro di L. Ron Hubbard da cui la fondazione prende il nome.