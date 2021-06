Il falco pescatore mette su famiglia a Capo Caccia: arrivati "2 gemelli"

All’incontro di ieri era presente, in qualità di coordinatore del gruppo di lavoro ed esperto, Giampiero Sammuri presidente del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e presidente di Federparchi accompagnato dall’esperto di falchi pescatori della riserva di Scandola della vicina Corsica Jean Marie Dominici. Presente anche il referente regionale e locale Lipu Francesco Guillot. Da qualche settimana prosegue intanto l’attività di osservazione e posizionamento di strumenti GPS sugli esemplari di uccello delle tempeste nidificante nell’area di Capo Caccia e in questi giorni anche su quelli di berta maggiore.





Un'azione portata avanti in stretta collaborazione e in forza di un apposito accordo quadro, stipulato ormai da qualche anno, con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Proprio in questi giorni i ricercatori ISPRA con il supporto del personale tecnico incaricato dal Parco di Porto Conte stanno dotando una trentina di berte maggiori di strumento GPS: dispositivi tecnologici che consentiranno di mappare gli spostamenti non solo dell’uccello delle tempeste, già posizionati anche lo scorso anno, ma anche di un altro importante procellariforme qual è la berta maggiore. I dati registrati consentiranno di comprendere ancora meglio le abitudini alimentari e comportamentali di tali specie.

Per studiare e tutelare quest’ultima specie protetta il Parco naturale regionale di Porto Conte e il Parco Nazionale dell'Asinara hanno sottoscritto un accordo di collaborazione con i parchi toscani: Nazionale dell'Arcipelago Toscano, Regionale della Maremma e quello di Migliarino San Rossore. Un’importante partnership qualificata, per unire le migliori energie e competenze a favore del falco pescatore che in Sardegna non si riproduceva da oltre mezzo secolo.