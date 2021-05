Gli scatti di Gutturu Mannu

Il 20 maggio è partito su Instagram il challenge fotografico promosso da Gutturu Mannu - Parco Naturale della Sardegna. Per partecipare c'è tempo fino alle ore 24.00 del 20 giugno 2021.Il challenge, dal tema “Esperienze nel Parco”, intende raccontare il Parco Gutturu Mannu attraverso gli occhi dei visitatori: esperienze, storie, momenti vissuti durante un’escursione nell’area. Non solo paesaggi, non solo flora e fauna ma anche e soprattutto esperienze vissute: da semplici passeggiate al biking e trekking. Dopo aver consultati il regolamento partecipare al challenge è davvero semplice. Gli aspiranti partecipanti dovranno seguire questi semplici passi:

a) Seguire il profilo Instagram @gutturumannu_parco_ naturale

b) Pubblicare sul proprio profilo (pubblico) Instagram una fotografia, inserendo gli hashtag #parcogutturumannu e # parconaturale

c) Taggare @gutturumannu_parco_ naturale

d) Pubblicare tra le ore 16.00 del 20 maggio e le 24.00 del 20 giugno 2021

Le 10 foto che riceveranno più likes arriveranno in finale e verranno giudicate da una commissione di esperti. L’autore della prima classificata riceverà in premio una macchina fotografica!REGOLAMENTO: https://www. parcogutturumannu.it/news/ regolamento-challenge- fotografico/