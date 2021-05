Italo sponsor ufficiale di Eraid: 4 tappe "verdi" da Milano alla Versilia

Un itinerario unico, che attraverserà luoghi cult dell’automobilismo, famosi in tutto il mondo per il loro prestigio e la loro storia. I treni Italo condividono con le auto di Eraid la propulsione elettrica e l’utilizzo di tecnologie sempre più efficienti a tutto vantaggio di un minore consumo energetico. La società ferroviaria, che promuove costantemente iniziative a tutela dell’ambiente, ha dunque stretto questa nuova sponsorship completamente green. “L’attenzione per l’ambiente, così come il sostegno ai grandi eventi locali e nazionali, sono segnali che contraddistinguono Italo da sempre” sostiene Marco De Angelis, Direttore Vendite di Italo. “La Eraid rappresenta un evento speciale per il mondo dei motori, coniugando sostenibilità e passione per l’automobilismo, in uno scenario unico come i territori attraversati dalle vetture partecipanti”.

Italo è da sempre un treno green, costruito con il 98% di materiali riciclabili, che assicura elevate prestazioni a favore dell’ambiente come il recupero e riutilizzo di energia e i ridotti consumi di CO2 (come nessun altro mezzo a lungo percorrenza). L’attenzione verso l’ambiente ha portato Italo a sostenere in qualità di sponsor ufficiale la Eraid, manifestazione in 4 tappe dedicata ad auto elettriche. Un evento di richiamo internazionale, a cui parteciperanno dal 10 a 14 giugno autovetture rigorosamente ad alimentazione elettrica. Partendo da Milano, passando per lo storico e affascinante autodromo di Monza, le vetture attraverseranno l’Appenino tosco-emiliano e il Chiantishire, per terminare il percorso in Versilia.