La Maddalena: a caccia di pneumatici - Iniziativa di Mare Vivo e EcoTyre

Per questo la mascotte, Gummy, spiegherà, con attività ludiche e di animazione, a cittadini e turisti come funziona la filiera, da quando si lascia la gomma usurata al gommista fino alla sua nuova vita, riutilizzabile in tutta una serie di materiali, ad esempio per una pista di atletica o addirittura in un nuovo pneumatico. Mentre si svolgeranno le operazioni di recupero dei PFU, che inizieranno alle 9.30 a Cala Gavetta, Cala Mangiavolpe e Punta Chiara da parte dei Sommozzatori della Guardia Costiera di Cagliari e del diving Aria 11 Diver, Fabio Lai, Sindaco del Comune di La Maddalena, alle 12.00 si occuperà dei saluti di benvenuto per poi lasciare la parola a: Federica Porcu, Assessore all’Ambiente del Comune di La Maddalena, Gabriele Bonaguidi, Comandante della Capitaneria di Porto, Carmen di Penta, Direttore Generale Marevivo e Enrico Ambrogio, Presidente EcoTyre Al termine dei lavori verrà offerto un rinfresco da parte del Rotary Club Costa Smeralda.

Sbarca a La Maddalena l’edizione 2021 del progetto di raccolta straordinaria di Pneumatici Fuori Uso a terra e in mare grazie alla rinnovata collaborazione tra Marevivo e il Consorzio EcoTyre, che in Italia si occupa proprio della corretta gestione di questi rifiuti. L'evento si svolgerà lunedì 31 maggio, dalle ore 12.00 a Cala Gavetta, Cala Mangiavolpe e Punta Chiara PFU Zero sulle coste italiane ha un duplice obiettivo: raccogliere PFU in natura, perché se lasciati nell’ambiente sono detti “permanenti” ma se recuperati sono riciclabili al 100% e sensibilizzare il maggior numero di cittadini su una corretta gestione di questo rifiuto.