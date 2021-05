Ambiente Sabato a Sorso pulizie generali: iniziativa del Comune

Ritorna per il secondo anno, dopo lo stop imposto nel 2020 dall’emergenza sanitaria, l’iniziativa dell’Amministrazione comunale “Noi PuliAmo”. E anche gli amministratori saranno in campo per il decoro della città affiancando gli altri operatori nelle operazioni di rimozione delle erbacce e pulizia delle strade e di altre aree urbane. Come nel 2019, in questa seconda edizione dell’iniziativa, l’invito - oltre che alle associazioni che in gran numero hanno già garantito la loro partecipazione - è esteso a tutti i cittadini che abbiano il piacere di dare il loro contributo partecipando in prima persona a questa giornata dedicata alla cura del decoro della città. L’appuntamento è per sabato 29 maggio con ritrovo alle 8.30 in piazza Garibaldi davanti alla Casa comunale per il coordinamento dell’attività e la formazione delle squadre che si occuperanno delle varie zone della città.