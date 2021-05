La gestione dei rifiuti a bordo e nei porti: se ne parla su Zoom

Venerdì 28 maggio, dalle 11 alle 13, andrà in onda il terzo e ultimo appuntamento dal titolo "La gestione dei rifiuti a bordo e nei porti e delle preferenze di navigatori, passeggeri e pescatori”.

L’evento andrà in onda su Zoom in lingua francese ma potrà essere seguito con traduzione simultanea anche in italiano.

Parteciperanno in qualità di relatori Dominique Prunetti (UMR LISA – Università di Corsica Pasquale Paoli), Claudio Detotto (UMR LISA – Università di Corsica Pasquale Paoli), Matteo Ranalli (Environmental Officer a bordo nave - collaboratore Università degli Studi di Cagliari)) e Vania Statzu (MEDSEA Foundation). Ospite dell’evento sarà Jean Luc Madinier (Sardinia Fair Travel). Verranno inoltre trasmessi i contributi video di José Bassu (Ufficio dei Trasporti della Corsica) e Kevin Albertini (Capitaneria del Porto Tino Rossi- Ajaccio).

Per seguire il talk show è necessario iscriversi al seguente link: https://forms.gle/KUuida1GxFxxBGSeA