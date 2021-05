Gestione emergenze senza confini: webinar sulle previsioni meteo tra Lombardia, Canton Ticino e Piemonte

mail:

arpalombardia.it

Si terrà la mattina del 25 maggio 2021 il webinar “Le previsioni meteorologiche e l’allertamento sul territorio transfrontaliero”, organizzato da Arpa Lombardia per illustrare gli strumenti di previsione meteorologica a supporto dell’early warning e fornire un quadro sulla collaborazione tra realtà regionali e transfrontaliere. L’incontro rientra in una più ampia iniziativa di diffusione dei risultati del Progetto Interregionale “GESTI.S.CO.” (Gestione delle emergenze senza confini), che vede la collaborazione di Regione Lombardia e Cantone Ticino nell’ambito Interreg IT-CH. Il progetto, avviato già da alcuni anni, ha l’obiettivo di potenziare la governance transfrontaliera dell’area di confine tra Lombardia, Piemonte e Canton Ticino, attraverso la costruzione di un quadro conoscitivo comune e condiviso di regole, rischi – in particolare quelli legati ai pericoli naturali – e risorse, da mettere a disposizione di un team operativo transfrontaliero (NUVRE), pronto a garantire supporto e coordinamento tra le Istituzioni in caso di necessità. Il programma del webinar “Le previsioni meteorologiche e l’allertamento sul territorio transfrontaliero”, che si svolgerà il 25 maggio via Webex dalle 10.30 alle 12.30. prevede interventi a cura ARPA Lombardia, ARPA Piemonte, MeteoSvizzera e ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts). La partecipazione è aperta a tutti gli interessati, previa iscrizione all’indirizzo e-