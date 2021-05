Si parlerà di ambiente nell'incontro dell'Ucsi che si terrà sabato in seminario a Cagliari

All’incontro on-line di sabato 22 interverranno attraverso la piattaforma Zoom e la FB pagina di Ucsi Sardegna: Vania De Luca, presidente nazionale dell'Ucsi e vaticanista del Tg3 http://www.ucsi.it Giuseppe Notarstefano, componente del Comitato scientifico della 49ª Settimana sociale dei cattolici italiani https://www.settimanesociali.it Domenico Scanu, presidente di Isde Sardegna https://www.isde.it Maurizio Pitzolu, membro del board di “The economy of Francesco” Le conclusioni sono affidate all'arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi, vescovo delegato della Conferenza episcopale sarda per la pastorale sociale e del lavoro. https://zoom.us/j/94565800097?pwd=cjNPSVAvNjlsWmRhUUFjMFBkR09wQT09 Per i giornalisti che ne faranno richiesta (possibilmente entro giovedì 20) sarà possibile essere presenti nella sala Benedetto XVI del Seminario diocesano in via Monsignor Cogoni 9 a Cagliari (per un numero contingentato e nel rispetto delle norma vigenti anti COvid19), da dove si potrà seguire l’incontro attraverso uno schermo ed eventualmente intervenire per porre qualche domanda.