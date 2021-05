Ambiente Parco di Porto Conte: riaprono "Le Prigionette"

“Le Prigionette” aprirà le porte ai visitatori tutti i sabati, le domeniche e festivi dalle ore 09.00 alle ore 18.00. Nel corso della settimana, dal martedì al venerdì (escluso il lunedì), l'ingresso sarà possibile su prenotazione dalle 09.00 alle 17.00. I visitatori avranno accesso ai percorsi naturalistici per passeggiate in natura a piedi, in bici, con mezzi elettrici. I percorsi disponibili hanno diversa lunghezza e difficoltà con la possibilità di avvistamento daini, asinelli e cavallini selvatici, oltre al birdwatching dei grifoni e di altre specie di importante valore conservazionistico. A disposizione dei visitatori anche una nuova area pic-nic e la disponibilità di area giochi per bambini. Le prenotazioni (almeno 24 ore prima), oltre al semplice ingresso, potranno riguardare il noleggio di mini-car elettriche e bici MTB a pedalata assistita. Possibilità di prenotare anche visite guidate per fotosafari in esclusiva per minimo 4 persone. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 39 331 340 0862 (Cooperativa ExplorAlghero).