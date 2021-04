San Camillo più "verde" con il fotovoltaico

L’impianto ha una potenza di 70 kWp e sarà in grado di produrre energia elettrica per circa 90.000 kWh all’anno, pari al 25% del fabbisogno dell’intero complesso, comprese le nuove strutture sanitarie in corso di realizzazione. Ciò consentirà notevoli risparmi sulla bolletta elettrica ma anche indiscussi benefici ambientali: il sistema fotovoltaico installato eviterà infatti l’emissione in atmosfera di oltre 45 tonnellate di anidride carbonica ogni anno.





Se si considera che la vita media stimata per un impianto fotovoltaico è di oltre 20 anni, risultano ancora più evidenti i benefici attesi dalla realizzazione, perfettamente in linea con le logiche programmatiche che mirano a una transizione energetica sostenibile, tema questo al centro dell’attenzione politica ed economica internazionale e che l’ATS intende sostenere appieno nell’ambito della sua organizzazione.

Nella giornata odierna, martedì 6 aprile, il distributore dell’energia elettrica e-Distribuzione ha provveduto ad allacciare alla rete elettrica l’impianto fotovoltaico realizzato nella struttura poliambulatoriale del complesso sanitario San Giovanni Battista di Ploaghe. Si è completato così un lungo iter, seguito dall’Area Tecnica Sassari-Olbia dell’Azienda per la Tutela della Salute, che porterà finalmente l’impianto a contribuire al fabbisogno di energia elettrica della struttura sfruttando la fonte solare, totalmente rinnovabile.