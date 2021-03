Oggi la Giornata Mondiale dell'Acqua

Tutti gli appuntamenti del ciclo, sono rivolti in primo luogo agli insegnanti delle scuole secondarie superiori e saranno accessibili anche a studenti e a tutti i cittadini, attraverso la diretta streaming sul canale Youtube o dalla pagina Facebook dell’associazione Nuova Civiltà delle Macchine.

Per informazioni: info@ nuovaciviltadellemacchine.it L’incontro si svolge in ricordo di Andrea Gambi, ex direttore generale di Romagna Acque.

In programma online il 22 marzo 2021 alle ore 15, prevede la partecipazione del direttore generale di Arpae Emilia-Romagna, Giuseppe Bortone, e del presidente Romagna Acque Società delle Fonti, Tonino Bernabè. Obiettivo dell’iniziativa è dare conto del come migliorare l’uso di questa preziosa risorsa in tutti i vari ambiti (casa, agricoltura e industria) e mettere in luce l’importanza dei piani e delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici relativamente alla risorsa acqua attraverso la presentazione degli interventi realizzati e delle strategie future pianificate a livello locale.