Nasce a Sassari Assogiardinieri Sardegna

Nasce in Sardegna una importante associazione nel campo del giardinaggio, che raggruppa imprese del settore di tutta la Sardegna ma anche molti progettisti e paesaggisti del verde e dell’ambiente.





L’associazione prende il nome di Assogiardinieri Sardegna ha sede a Sassari in Via Chironi ,9 presso i locali del Centro Studi Agricoli e della Copagri Nord Sardegna e aderisce all’ UNSIC SS 12 di Sassari ( Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori).





Fra gli scopi della nuova realtà associativa vi sono quelli di aggregare le imprese di giardinaggio, dare supporto tecnico informativo agli associati, assistenza sui corsi di giardinaggio obbligatori per la legge 2016, promuovere azioni a favore del giardinaggio, promuovere iniziative per la diffusione della pratica della specificità , promuovere iniziative culturali a favore del giardinaggio, promuovere corsi hobbistici, organizzare mostre, riunioni e manifestazioni, dare assistenza sulle norme fiscali e legislative alle imprese di giardinaggio, promuovere gruppo acquisti di prodotti utili alle imprese associate, corsi sulla sicurezza specifici all’impresa, interloquire attivamente con le Istituzioni Pubbliche e private per qualsiasi iniziativa sia Legislativa che finanziaria.





A guidare l’associazione, per il primo triennio è stato eletto Daniele Piana, imprenditore di Sorso, mentre Vice Presidente è stato eletto Alessandro Loi, imprenditore di Stintino, del direttivo fanno parte : Tore Piana di Sassari, Fabio Foddis di Cuglieri, Paolo Ninniri di Putifigari.





Tra i soci fondatori Claudio Desiati di San Pantaleo (Costa Smeralda), Locci Fabrizio di San Giovanni Suergiu.

“Sono molto onorato di questo importante incarico, mi impegnerò per far crescere la nostra categoria che in Sardegna, ricopre un ruolo importantissimo nell’ambiente e nel paesaggio - afferma il Presidente Daniele Piana. Nei prossimi giorni prenderemo contatti con la CCIAA di Sassari e l’ESEP Scuola Edile del Nord Sardegna, per promuovere dei corsi di giardinaggio destinati agli operatori del verde, resi obbligatori dalla Legge 64 del 2016".